За 500 дней до ЧМ.

30 января в столице Урала появятся часы обратного отсчета времени до чемпионата мира по футболу 2018 года. Их установят в Историческом сквере ровно за 500 дней до начала мундиаля. Об этом в прямом эфире программы "Открытая студия" заявил Алексей Кожемяко, первый заместитель главы администрации города.

Подобные часы появятся во всех городах-организаторах чемпионата. Они уже есть в Казани, Ростове-на-Дону, Москве и Сочи, сообщает "Уралинформбюро". Мундиаль пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.