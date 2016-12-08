В Екатеринбурге установят часы отсчета до мундиаля11 января в 13:06
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За 500 дней до ЧМ.
30 января в столице Урала появятся часы обратного отсчета времени до чемпионата мира по футболу 2018 года. Их установят в Историческом сквере ровно за 500 дней до начала мундиаля. Об этом в прямом эфире программы "Открытая студия" заявил Алексей Кожемяко, первый заместитель главы администрации города.
Подобные часы появятся во всех городах-организаторах чемпионата. Они уже есть в Казани, Ростове-на-Дону, Москве и Сочи, сообщает "Уралинформбюро". Мундиаль пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.
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