Объявлен конкурс.

Более 6,5 миллиона федеральных рублей будет потрачено на перевозку личного состава ЦВО к месту репетиции и проведения парада Победы в Екатеринбурге. Конкурсная документация размещена на сайте госзакупок, передает "Уралинформбюро".

Согласно техзаданию подрядчик должен предоставить автобусы вместимостью не менее 35 мест с водителями. В день придется перевозить 1925 человек. Сроки исполнения контракта – с 1 марта по 10 мая 2017 года.

Всего на транспортные услуги Центральный военный округ потратит более 14,3 миллиона рублей. Помимо Екатеринбурга подвоз личного состава организуют в Самаре и Новосибирске.