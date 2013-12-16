Екатеринбуржцы готовятся к февральскому штурму школСегодня в 13:48
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Чтобы записать детей в первый класс.
1 февраля 2017 года в Екатеринбурге начнется запись детей в первые классы, передает "Уралинформбюро". Подать заявку можно будет в школах, через сайт госуслуг и в городских многофункциональных центрах. Подробная инструкция должна появиться на сайте городской администрации за две недели до февраля. Никаких изменений в процедуре не предвидится, сообщают в горобразе.
Традиционно в столице Урала запись первоклашек превращается в штурм самых популярных школ. В учебные заведения берут по прописке, но поскольку многие покупают фиктивную - мест может физически не хватить. В прошлом году у ряда элитных гимназий родители дежурили с ночи.
Подать заявку можно и онлайн - в полночь 1 февраля начнется запись через портал госуслуг. Заявки ставят в очередь по мере поступления - место будет закреплено на 5 дней, в течение которых родители должны принести документы. Всех, кто будет стоять с утра в живой очереди, внесут в базу после "ночных" заявителей. Все бы хорошо, но портал госуслуг в час икс "падает" из-за наплыва желающих, поэтому доверия к нему у родителей нет. Кроме того, они боятся, что живые списки все же расходятся с онлайн-очередью, и с утра 1 февраля у дверей школ стоят многие из тех, кто уже подал заявку через Интернет, передает "Уралинформбюро".
Попасть в школу не по прописке можно только при наличии свободных мест - с 1 июля.
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