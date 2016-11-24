Дёмин грозится перекрыть дороги в свердловских городах11 января в 15:58
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Если их не почистят.
Начальник УГИБДД по Свердловской области Юрий Дёмин пригрозил закрыть не чищенные от снега дороги, если в ближайшее время их не приведут в порядок. Это касается Екатеринбурга, Асбеста, Нижнего Тагила, Первоуральска и ряда других городов. В первую очередь запрет затронет общественный транспорт.
Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды областной автоинспекции, за первые 10 дней 2017 года на дорогах региона произошло 35 аварий, где сопутствующим фактором было плохое содержание полотна. В них погибли 5 человек и травмировались 56. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число таких ДТП выросло на 66,7%.
28 из 35 аварий случились на маршрутах общественного транспорта, 2 ДТП - непосредственно с автобусами. Чаще всего из-за снежной колеи автомобили выбрасывало на встречку. Кроме того, в ДТП страдали пешеходы, которых водители не замечали из-за сугробов.
С начала 2017 года инспекторы выдали дорожникам 884 предписания, к административной ответственности привлечено 287 лиц. Однако дорожных проблем от этого меньше не становится.
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