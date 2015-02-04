В чернилах - канцерогены.

Татуировки – крайне опасное увлечение, предупреждают ученые из британского университета Бредфорда. И дело не только в риске занести инфекцию, более страшная угроза - рак.

Опасность кроется в чернилах, которые используют для нанесения тату. Исследователи проанализировали 21 вид самых распространенных чернил. В составе 13 из них нашли опасные канцерогены, которые могут спровоцировать развитие онкозаболеваний, передает "Уралинформбюро".