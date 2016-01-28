Тагильчане не могут избавиться от червивой водыСегодня в 11:04
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Просто не платите - советуют им.
Санврачи рекомендовали жителям Нижнего Тагила не оплачивать червивую водопроводную воду. Для этого горожанам необходимо написать заявление в УК о перерасчете стоимости некачественной услуги.
Как рассказали "Уралинформбюро" в общественной организации "ЭкоПраво", чиновники не спешат решать проблему загрязнения воды. С конца декабря горожане мучаются с червивой водой. Очередная жалоба от потребителей, проживающих в районе Гальяно-Горбуновского массива, поступила 11 января. По словам тагильчан, личинки забивают фильтр в кранах так, что вода течет еле-еле.
В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области "Уралинформбюро" пояснили, что получали претензии горожан: "Была проведена проверка. Выяснилось, что в воде - личинки комаров. Для здоровья они не опасны, но в воде их, конечно, быть не должно. Их появление связано с некачественной водоподготовкой".
Ведомство еще в 2016 году подало иск к администрации Нижнего Тагила и "Водоканалу-НТ", чтобы коммунальщики привели воду в соответствии с нормативами. Санврачи добились положительного решения суда. Оно уже вступило в законную силу, и контроль за его исполнением возложен на приставов.
Стоит добавить, что жалобы на некачественную воду поступали от тагильчан на протяжении всего 2016 года. Летом проблема обострилась из-за бурного цветения сине-зеленых водорослей в Черноисточинском пруду и массового мора рыбы. В настоящее время расследуется уголовное дело по факту загрязнения питьевого источника.
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