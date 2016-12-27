Екатеринбургских школьников возят на летней резине11 января в 18:01
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В нарушение всех правил.
Свердловские прокуроры выявили многочисленные нарушения при перевозке детей автобусами. В частности, в Екатеринбурге, Сысертском и Камышловском городских округах школьникам выделили транспорт на летней резине. А в аптечках были найдены лекарства с истекшим сроком годности.
Автобус воспитанников екатеринбургского училища олимпийского резерва №1 не был оборудован опознавательными знаками "Перевозка детей" и "Ограничение скорости". Директор учреждения не назначал сопровождающих для детей и не уведомлял о маршрутах инспекторов ГИБДД. Водители не проходили предрейсовые инструктажи.
Школьные автобусы в Богдановичском городском округе не были оборудованы тахографами.
Кроме того, к работе привлекают водителей со стажем управления в категории "D" менее года. Шоферы не проходят медосмотры. Транспорт оборудован нерабочими огнетушителями.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального надзорного ведомства, по результатам проверок внесено 51 представление, возбуждено 23 дела об административных правонарушениях, в суд направлено 8 исков, опротестовано 5 незаконных нормативных актов.
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