Общественный транспорт в Екатеринбурге "перекроят" за 3 года11 января в 18:31
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От и до.
Мэрия Екатеринбурга утвердила новую маршрутную сеть общественного транспорта. Согласно постановлению горадминистрации, внедрение схемы растянется на 3 года, передает "Уралинформбюро".
В первой половине 2017 года чиновники планируют провести среди перевозчиков торги на право заключения муниципальных контрактов по новым маршрутам. С 1 июля прежние договоры с компаниями истекут, и ряд направлений свернут.
В ближайшие три года власти хотят построить новые и реконструировать старые остановки, трамвайные линии обособят от автотранспорта, на дорогах установят камеры фото- и видеофиксации нарушений. Кроме того, внедрят алгоритмы управления светофорами для пропуска общественного транспорта.
Стоит напомнить, что новую схему разработали специалисты "Город.PRO". Она предполагает сокращение маршрутов и транспортного парка. Пассажирам придется ездить с пересадками. При этом специалисты утверждают, что ожидание транспорта и время в пути сократится. Но ряду коммерческих перевозчиков придется уйти с рынка.
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А ТО ЧТО ЛЮДИ БУДУТ ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ ИЗ ЗА ПЕРЕСАДОК, ЭТО ЧТО? НОРМАЛЬНО. ВСЕ ДЛЯ БЛАГО ЧЕЛОВЕКА. И ТО ЧТО ЛЮДИ УЖЕ ПРИВЫКЛИ К МАРШРУТАМ И ПЛАВНЫМ ПЕРЕМЕНАМ. А ТУТ ВРАЗ БАБАХ! И ВСЕ. НЕ УМНО ГОСПОДА НАЧАЛЬНИЧКИ!!!ответить
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