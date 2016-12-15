От и до.

Мэрия Екатеринбурга утвердила новую маршрутную сеть общественного транспорта. Согласно постановлению горадминистрации, внедрение схемы растянется на 3 года, передает "Уралинформбюро".

В первой половине 2017 года чиновники планируют провести среди перевозчиков торги на право заключения муниципальных контрактов по новым маршрутам. С 1 июля прежние договоры с компаниями истекут, и ряд направлений свернут.

В ближайшие три года власти хотят построить новые и реконструировать старые остановки, трамвайные линии обособят от автотранспорта, на дорогах установят камеры фото- и видеофиксации нарушений. Кроме того, внедрят алгоритмы управления светофорами для пропуска общественного транспорта.

Стоит напомнить, что новую схему разработали специалисты "Город.PRO". Она предполагает сокращение маршрутов и транспортного парка. Пассажирам придется ездить с пересадками. При этом специалисты утверждают, что ожидание транспорта и время в пути сократится. Но ряду коммерческих перевозчиков придется уйти с рынка.