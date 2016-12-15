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Общественный транспорт в Екатеринбурге "перекроят" за 3 года11 января в 18:31

От и до.

Мэрия Екатеринбурга утвердила новую маршрутную сеть общественного транспорта. Согласно постановлению горадминистрации, внедрение схемы растянется на 3 года, передает "Уралинформбюро".

В первой половине 2017 года чиновники планируют провести среди перевозчиков торги на право заключения муниципальных контрактов по новым маршрутам. С 1 июля прежние договоры с компаниями истекут, и ряд направлений свернут.

В ближайшие три года власти хотят построить новые и реконструировать старые остановки, трамвайные линии обособят от автотранспорта, на дорогах установят камеры фото- и видеофиксации нарушений. Кроме того, внедрят алгоритмы управления светофорами для пропуска общественного транспорта.

Стоит напомнить, что новую схему разработали специалисты "Город.PRO". Она предполагает сокращение маршрутов и транспортного парка. Пассажирам придется ездить с пересадками. При этом специалисты утверждают, что ожидание транспорта и время в пути сократится. Но ряду коммерческих перевозчиков придется уйти с рынка.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
АЛЕКСАНДР Сегодня в 00:55

А ТО ЧТО ЛЮДИ БУДУТ ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ ИЗ ЗА ПЕРЕСАДОК, ЭТО ЧТО? НОРМАЛЬНО. ВСЕ ДЛЯ БЛАГО ЧЕЛОВЕКА. И ТО ЧТО ЛЮДИ УЖЕ ПРИВЫКЛИ К МАРШРУТАМ И ПЛАВНЫМ ПЕРЕМЕНАМ. А ТУТ ВРАЗ БАБАХ! И ВСЕ. НЕ УМНО ГОСПОДА НАЧАЛЬНИЧКИ!!!

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