Экс-руководство не сдает позиций.

В Перми руководство "Авиационного спортивного клуба ДОСААФ России" заявило о рейдерском захвате, передает "Уралинформбюро". По словам директора организации Александра Чернышева, 10 января 2017 года на аэродром Фролово, где базируется клуб, приехали порядка 15 человек. Однако сотрудникам клуба удалось отразить атаку.

В клубе считают, что сыр-бор разгорелся из-за земли. Там опасаются, что аэродром будет ликвидирован, а на занимаемом им участке появятся коттеджи.

Как позже выяснилось, директор клуба Александр Чернышев ранее был отстранен от должности, а работа организации приостановлена. На аэродром же приезжала комиссия для инвентаризации имущества и передачи дел новому руководителю. На территорию клуба членам комиссии попасть не удалось.

"Одной из причин прекращения деятельности явилась неаттестация руководящего состава клуба. Все полеты на настоящий момент, осуществляемые с разрешения Чернышева, считаются нелегитимными", - цитирует РИА "Новости" председателя пермского отделения ДОСААФ Александра Кобякова.

Он добавил, что к ситуации планируется привлечь прокуратуру.