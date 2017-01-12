Свердловчанкам увеличили маткапиталСегодня в 08:53
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Областной.
В 2017 году на Среднем Урале на выплату регионального материнского капитала будет направлено 760 миллионов рублей. По инициативе губернатора Евгения Куйвашева предоставление данного вида поддержки многодетных семей продлено до 31 декабря 2019 года, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информполитики Свердловской области.
"Один из приоритетов деятельности правительства Свердловской области – вопросы демографического развития, поддержка рождаемости в регионе. И одна из главных мер в этом направлении – предоставление областного материнского капитала. Сумма, выделяемая из областного бюджета на реализацию данного закона, ежегодно увеличивается", - отметил замглавы областного минсоцполитики Евгений Шаповалов.
С 1 января 2017 года размер областного маткапитала был проиндексирован и составил 126 405 рублей и 189 606 рублей при рождении одновременно трех и более детей.
За все время действия программы регионального маткапитала выдано более 41 тысячи сертификатов, из них только за минувший год - 8 523. Треть получателей уже потратили полученные средства, в основном на приобретение жилья.
Подобная поддержка положительно сказывается на демографии региона. С 2009 года количество многодетных семей увеличилось вдвое - до 46 555. В них воспитываются 153 тысячи детей.
Стоит отметить, что индексации федерального материнского капитала в 2017 году не предусмотрено. Он, как и прежде, составит чуть более 453 тысяч рублей.
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