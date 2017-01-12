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Госдума взялась за смягчение "закона о шлепках"11 января в 19:06

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Первый шаг сделан.

Госдума РФ в первом чтении одобрила изменения в скандально известную 116 статью Уголовного кодекса. Речь идет о так называемом "законе о шлепках", по которому уголовная ответственность (вплоть до лишения свободы) предусмотрена даже за семейные разборки.

Поправки в УК РФ обсуждались 11 января 2017 года, на первом после Нового года заседании нижней палаты парламента. Документ направлен на "устранение неоднозначного толкования положений Уголовного кодекса Российской Федерации", отмечается в пояснительной записке к нему.

Проект предполагает исключение из статьи фразы "побои в отношении близких лиц". По задумке авторов, за это должна быть предусмотрена административная ответственность, передает "Уралинформбюро". Впрочем, те, кто постоянно распускает кулаки, наказания не избегут - после административного последует уголовное.

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