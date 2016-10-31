Уральцы несли приставам миллионы на блюдечке11 января в 19:18
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Боясь не попасть за границу на Новый год.
В канун зимних каникул судебные приставы заступили на дежурство в екатеринбургском аэропорту Кольцово. До 9 января они круглосуточно принимали пассажиров, которые хотели быстро расквитаться с долгами и получить допуск за границу.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе УФССП России по Свердловской области, услугой воспользовались больше 50 человек. Один мужчина, торопясь к больной матери в Баку, погасил задолженность за несколько минут до вылета. Другой заплатил 3,5 миллиона рублей и тоже успел снять ограничение в аэропорту. Лишь трое из обратившихся к дежурным остались за бортом: им не удалось оперативно найти крупные суммы от 850 тысяч рублей.
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