Минобороны стрясло с "Мотовилихинских заводов" 81 миллион11 января в 20:07
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Переплаченный за поставку боевых машин.
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Министерства обороны РФ к ПАО "Мотовилихинские заводы" о взыскании 81 миллиона рублей.
Согласно материалам дела, предприятие должно было изготовить для военных 36 боевых машин реактивных систем залпового огня 2Б17М "Торнадо-Г". На эти цели был перечислен 1 миллиард 98 миллионов рублей. Однако "Мотовилихинские заводы" заменили материалы на более дешевые, и реальная цена составила 930 миллионов рублей.
Минобороны потребовало вернуть разницу, однако они получили лишь 66,8 миллионов. За остальными средствами заказчику пришлось идти в суд.
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск военных. Однако ответчик подал апелляционную жалобу, передает "Уралинформбюро".
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