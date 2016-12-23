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Минобороны стрясло с "Мотовилихинских заводов" 81 миллион11 января в 20:07

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Переплаченный за поставку боевых машин.

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Министерства обороны РФ к ПАО "Мотовилихинские заводы" о взыскании 81 миллиона рублей.

Согласно материалам дела, предприятие должно было изготовить для военных 36 боевых машин реактивных систем залпового огня 2Б17М "Торнадо-Г". На эти цели был перечислен 1 миллиард 98 миллионов рублей. Однако "Мотовилихинские заводы" заменили материалы на более дешевые, и реальная цена составила 930 миллионов рублей.

Минобороны потребовало вернуть разницу, однако они получили лишь 66,8 миллионов. За остальными средствами заказчику пришлось идти в суд.

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск военных. Однако ответчик подал апелляционную жалобу, передает "Уралинформбюро".

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