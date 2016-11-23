Его засняли на видео.

В небе над Италией кружил неопознанный летающий объект, меняющий цвет и форму. Его заметил и снял на видео учитель музыки Лусио Марджиотта, передает "Уралинфорбюро".

В ролике видно, как НЛО в течение 4 минут меняет форму, размер и цвет. Сначала он становится ярко-зеленым и образует нечто, похожее на кольцо дыма. Затем объект бледнеет, шар распадается на две части и исчезает.

По словам Лусио Марджиотта, видео снималось на камеру смартфона без использования спецэффектов.