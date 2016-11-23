В небе над Италией заметили НЛО-хамелеонСегодня в 08:39
- Текст
Его засняли на видео.
В небе над Италией кружил неопознанный летающий объект, меняющий цвет и форму. Его заметил и снял на видео учитель музыки Лусио Марджиотта, передает "Уралинфорбюро".
В ролике видно, как НЛО в течение 4 минут меняет форму, размер и цвет. Сначала он становится ярко-зеленым и образует нечто, похожее на кольцо дыма. Затем объект бледнеет, шар распадается на две части и исчезает.
По словам Лусио Марджиотта, видео снималось на камеру смартфона без использования спецэффектов.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 20:12
Начальница горобраза Каменска-Уральского "размножилась" ради стажа
Чтобы приблизить пенсию.Сегодня в 19:38
В Екатеринбурге пропал подросток
Ушел из дома в трико и без мобильного.Сегодня в 19:13
Хабенский и Акиньшина признаны лучшими актерами современности
В России.Сегодня в 19:12
ЕР замешкалась с кандидатами в гордуму Екатеринбурга
И снова - праймериз.Сегодня в 19:03
Губернатор упростил жизнь свердловским министрам
Утвердив заочное голосование кабмина.Сегодня в 18:56
Инвесторы подлатают свердловское ЖКХ на 7 миллиардов
В рамках концессионных соглашений.Сегодня в 18:47
Ямалец угрожал расправой жертве группового изнасилования
Если она не откажется от показаний.Сегодня в 18:44
Треть россиян мечтает о "белой" зарплате
В основном молодежь.Сегодня в 18:39
Куйвашев попенял мэрии Екатеринбурга за транспортную реформу
Нужно договориваться с горожанами.Сегодня в 18:38
В Зауралье многодетная мать предстала перед судом за гибель младенца
Она задавила сына.Сегодня в 18:25
Насильника 15-летней екатеринбурженки нашли в колонии
Спустя 6 лет.Сегодня в 18:21
Авторынок России четвертый год уходит в минус
Но падение замедлилось.Сегодня в 18:11
В Кольцово пассажирка оставила собаку умирать на морозе
И улетела в Германию.Сегодня в 18:09
В Екатеринбурге закроют улицу Верещагина
Для парковки машин.Сегодня в 18:04
Киев прописал Илью Муромца на Украине
Подправив статьи в "Википедии".
-
23 ноября 2016 в 13:55
Японию затрясло под прицелом НЛО
Его сняли на видео.18 июля 2016 в 14:03
Приближающихся к Земле инопланетян сняли на видео
NASA готовит сенсационное заявление.19 февраля 2016 в 11:12
Камеры с МКС зафиксировали НЛО (ВИДЕО)
"Преследующее" грузовой корабль.24 октября 2014 в 10:18
NASA поймало НЛО на камеру
Во время работы астронавтов на МКС. ВИДЕО13 сентября 2013 в 10:35
Над Кемерово пролетел НЛО
Необычное явление всплыло при монтаже любительского видеоролика.
Главные новости
- Сегодня в 18:25Насильника 15-летней екатеринбурженки нашли в колонии
- Сегодня в 17:54Депутата Карапетяна ждет новый суд
- Сегодня в 17:27В Екатеринбурге у троллейбуса лопнуло колесо - в "десятке" выбило стекла
- Сегодня в 17:17Застройщика "Первого Николаевского" привязали к долговой тяжбе против мэрии
- Сегодня в 16:41Транспортная реформа добила екатеринбуржцев
Аналитика
Красноуфимск: люди гибнут за металл
От радиации.
Володинская зима
Для региональных парламентов.
Шоу-масс гоу вон!
Вместе с "пиратами".