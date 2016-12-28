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Рухнувший под Сочи Ту-154 не взрывали и не сбивалиСегодня в 08:44

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Эти версии исключены.

Взрыв или поражение ракетой не могли стать причиной крушения Ту-154, рухнувшего в Черное море 25 декабря 2016 года. Таковы итоги взрывотехнических экспертиз обломков самолета, пишет "Коммерсантъ".

Изначально версия теракта не была приоритетной, но рассматривалась в рамках расследования уголовного дела о нарушении правил безопасности при эксплуатации транспорта. На фрагментах судна не найдено характерных повреждений, оставляемых снарядами и осколками бомбы, а также следов взрывчатки.

Сейчас детально прорабатывается версия ошибки экипажа. Лайнер, по свидетельству очевидцев, плавно снижался к поверхности воды с неестественно задранным носом.

Специалисты считают, что самолет был выведен на закритические углы атаки и не мог набрать высоту. Расставить все точки над "i" предстоит военно-авиационным экспертам после анализа информации черных ящиков. Не исключено, что ошибки летчиков были спровоцированы техническими проблемами на борту, передает "Уралинформбюро".

Катастрофа, произошедшая сразу после вылета Ту-154 из аэропорта Адлер, унесла 92 жизни. В числе погибших участники ансамбля имени Александрова, летевшие в Сирию на концерт для российских военных, журналисты, врач Елизавета Глинка и глава департамента культуры Минобороны Антон Губанков.

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