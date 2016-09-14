В феврале и апреле.

С 1 февраля 2017 года страховые пенсии в России будут проиндексированы на 5,4% - согласно уровню инфляции. В том же размере вырастут детские и инвалидные пособия, выплаты ветеранам войн. Об этом сообщил журналистам министр труда РФ Максим Топилин по итогам президентского совещания в Кремле.

Второе увеличение, всего на 0,4%, пройдет в апреле.

В бюджете есть все ресурсы, чтобы выполнить социальные обязательства в ближайшие два года, подчеркнул глава Минтруда.