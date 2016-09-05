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ГЛОНАСС оставит россиян без AudiСегодня в 11:12

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Немцы не хотят внедрять систему.

Audi приостановила поставки 6 моделей в Россию. Это связано с новым регламентом Таможенного союза об обязательной установке на все импортируемые автомобили системы "ЭРА-ГЛОНАСС", передает "Уралинформбюро".

Как пояснил ТАСС представитель российского подразделения Audi, компания приняла решение не внедрять систему на кабриолеты A3 и А5, а также модели Audi А1, Audi ТТ, Audi R8 и Audi А8.

"Однако некоторые из указанных моделей – А8, R8, ТТ – пока не исчезнут с рынка. В 2016 году компания заблаговременно завезла в Россию достаточное количество указанных моделей, чтобы обеспечить спрос на них в 2017 году", - прокомментировал представитель подразделения.

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