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Ученые "состарили" ЛунуСегодня в 11:36

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До 4,51 миллиарда лет.

Американские геофизики уточнили возраст Луны, детально изучив грунт, доставленный Apollo 14 с ее поверхности. По результатам исследований естественный спутник Земли возник 4,51 миллиарда лет назад - в течение первых 60 миллионов лет после образования Солнечной системы, пишет журнал Science Advances.

Ранее считалось, что рождение Луны произошло от 100 до 200 миллионов лет после образования Солнечной системы. По словам исследователей, точный возраст позволит больше узнать о происхождении Луны.

Стоит отметить, что ученые из Израиля выдвинули принципиально новую теорию формирования спутника. По их мнению, он "слеплен" из фрагментов Земли, которую атаковали небесные тела, передает "Уралинформбюро".

Ранее по теме:
Луна возникла после "бомбардировки" Земли

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