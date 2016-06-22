Свердловские рабочие недоедаютСегодня в 14:06
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Овощей и рыбы.
Санитарные врачи Свердловской области оценили качество питания рабочих. Оказалось, что в суточных рационах 50% респондентов недостаточно злаковых продуктов (черный хлеб, каши), овощей, фруктов, рыбы и растительных масел. При этом более 80% опрошенных переедают "вредностей": майонеза, сметаны, пирогов, пельменей и кондитерских изделий.
Исследование с участием более 1 500 человек проводилось на протяжении трех лет, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
Стоит отметить, что россияне в целом вынуждены отказывать себе в правильном питании. По данным Росстата, за 2013-2015 год значительно сократилось потребление мяса, рыбы и молока населением - на два, пять и девять килограммов в год на человека соответственно. Переходить на "бросовую" еду вынуждает бешеная инфляция.
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