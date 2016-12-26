В Новом Уренгое у гимназистов и педагога обнаружен гепатит АСегодня в 11:46
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Учебное заведение закрыто на карантин.
У четырех учеников и одного преподавателя гимназии в Новом Уренгое выявлен вирусный гепатит А. Это первая вспышка заболевания в городе за последние пять лет, уточнили "Уралинформбюро" в муниципальной администрации.
Гимназия закрыта на карантин до 16 января. У детей проводится забор крови, выявлено еще пять случаев подозрения на гепатит А. По результатам анализов всем здоровым ученикам и педагогам поставят прививки. В целях безопасности врачи рекомендуют привиться всем жителям города.
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