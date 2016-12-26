Учебное заведение закрыто на карантин.

У четырех учеников и одного преподавателя гимназии в Новом Уренгое выявлен вирусный гепатит А. Это первая вспышка заболевания в городе за последние пять лет, уточнили "Уралинформбюро" в муниципальной администрации.

Гимназия закрыта на карантин до 16 января. У детей проводится забор крови, выявлено еще пять случаев подозрения на гепатит А. По результатам анализов всем здоровым ученикам и педагогам поставят прививки. В целях безопасности врачи рекомендуют привиться всем жителям города.