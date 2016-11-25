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В России пронумеруют рыб и пчелСегодня в 12:30

Поставив клеймо.

С января 2018 года в России владельцы домашних животных должны будут снабдить их уникальными идентификационными номерами (УИН). При этом у них есть выбор - набить ли питомцу татуировку, сделать тавро или вживить чип с УИН. Последние занесут в специальную федеральную государственную информационную сеть (ФГИС), где будут храниться все данные о животном.

"Дорожную карту" внедрения идентификации должны разработать к 15 февраля 2017 года. Такое поручение вице-премьер Аркадий Дворкович дал Минсельхозу, Минэкономразвития и Минфину, пишут "Известия".

По данным Минсельхоза, УИН могут присвоить лошадям, крупному рогатому скоту, оленям, верблюдам, домашним птицам, собакам, кошкам, свиньям, кроликам, пушным зверям, пчелам и рыбам.

Уникальным 15-знаковым буквенно-цифровым идентификатором в первые 3 месяца после рождения будет маркироваться отдельный питомец либо целая группа, например, пасека. Одна из букв в нем будет говорить о цели выращивания животного. Во ФГИС будут храниться сведения о собственниках, предках, потомках, болезнях и генетических дефектах животного, передает "Уралинформбюро".

Процесс маркировки пройдет в два этапа. С 1 января 2018 года - для крупных животных, а спустя год - для всех остальных.

Однако, по мнению советника президента РФ по развитию интернета Германа Клименко, вначале следовало бы оценить затраты на внедрение учета и передачи сведений в центр обработки данных Минсельхоза.

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2 комментариев из 2 | смотреть все
Господи, спаси Россию от чиновников и депутатов Сегодня в 12:43

Надо бы пронумеровать чиновников и депутатов , поставив им на лбы следующие клейма:

-Дебил

-Идиот

-Просто дурак

Другие клейма для них вряд ли понадобятся

К каждому типу чинаря или депутата выпустить инструкцию, чтобы народ знал как с ними справляться. Естественно, что такие инструкции должны составить не в ГД, а инициативные, умные граждане многострадальной России.

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Вячеслав Сегодня в 13:23

Полностью поддерживаю Ваше предложение. Главные беды России дороги и ДУРАКИ. Вот последних и надо всех проклеймить и прямо на лбу.

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