В России пронумеруют рыб и пчелСегодня в 12:30
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Поставив клеймо.
С января 2018 года в России владельцы домашних животных должны будут снабдить их уникальными идентификационными номерами (УИН). При этом у них есть выбор - набить ли питомцу татуировку, сделать тавро или вживить чип с УИН. Последние занесут в специальную федеральную государственную информационную сеть (ФГИС), где будут храниться все данные о животном.
"Дорожную карту" внедрения идентификации должны разработать к 15 февраля 2017 года. Такое поручение вице-премьер Аркадий Дворкович дал Минсельхозу, Минэкономразвития и Минфину, пишут "Известия".
По данным Минсельхоза, УИН могут присвоить лошадям, крупному рогатому скоту, оленям, верблюдам, домашним птицам, собакам, кошкам, свиньям, кроликам, пушным зверям, пчелам и рыбам.
Уникальным 15-знаковым буквенно-цифровым идентификатором в первые 3 месяца после рождения будет маркироваться отдельный питомец либо целая группа, например, пасека. Одна из букв в нем будет говорить о цели выращивания животного. Во ФГИС будут храниться сведения о собственниках, предках, потомках, болезнях и генетических дефектах животного, передает "Уралинформбюро".
Процесс маркировки пройдет в два этапа. С 1 января 2018 года - для крупных животных, а спустя год - для всех остальных.
Однако, по мнению советника президента РФ по развитию интернета Германа Клименко, вначале следовало бы оценить затраты на внедрение учета и передачи сведений в центр обработки данных Минсельхоза.
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Надо бы пронумеровать чиновников и депутатов , поставив им на лбы следующие клейма:
-Дебил
-Идиот
-Просто дурак
Другие клейма для них вряд ли понадобятся
К каждому типу чинаря или депутата выпустить инструкцию, чтобы народ знал как с ними справляться. Естественно, что такие инструкции должны составить не в ГД, а инициативные, умные граждане многострадальной России.ответить
Полностью поддерживаю Ваше предложение. Главные беды России дороги и ДУРАКИ. Вот последних и надо всех проклеймить и прямо на лбу.ответить
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