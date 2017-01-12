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В пермском аэропорту открылся Duty FreeСегодня в 13:16

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С третьей попытки.

В аэропорту Перми начал работу магазин беспошлинной торговли, открытый компанией "Урал Дюти Фри". Он занимает 90 "квадратов" в стерильной зоне международных авиалиний, передает "Уралинформбюро". Предыдущие две попытки других операторов организовать зону Duty Free оказались неудачными.

Зимой из столицы Прикамья мало рейсов за границу - директор торговой точки рассчитывает на рост выручки с наступлением теплого сезона и снижением курса евро, пишут местные СМИ.

ООО "Урал Дюти Фри" создано в 2004 году. У компании есть магазины в аэропортах Уфы, Магнитогорска и Душанбе.

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