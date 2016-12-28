Транспортная реформа добила екатеринбуржцевСегодня в 16:41
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Протестная волна растет.
Екатеринбуржцы готовы митинговать против новой транспортной схемы города. На сайте change.org уже появилась протестная петиция, которая вмиг собрала 1,5 тысячи голосов. Народное возмущение переполнило социальные сети и форумы, передает "Уралинформбюро".
Протестную волну подняли опубликованные мэрией 11 января детали новой транспортной схемы, которая заработает с 1 июля.
"Убирают 113 маршрутов. Даже основные, в которые с утра не влезть. Вместо 113 ликвидированных маршрутов введут 43 новых. Путём нехитрых подсчетов выясняется что 70! маршрутов полностью ликвидируют", - делятся немудреными расчетами горожане (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены - прим.ред.).
"вот карта новых маршрутов с расшифровкой. сказать, что я поражена - ничего не сказать. 1 автобус в академ (откуда итак невозможно выехать), на жби - только трамваи. что не так с головой у этих людей?!" - вопрошают одни.
"Что за хрен с горы принимает участие в создании транспортной схемы и чем он вообще руководствуется? Каждый кого не устаивает маршрут - не поленитесь зайти в электронную приемную президента и написать и про внедряемую шляпу и про отсутствие метро..." - точат зуб другие.
"Схема полная маразма...", "Это геноцид. Кто выживет," - кратко резюмируют третьи.
Кто-то готовится бросать работу, чтобы развозить своих чад по детсадам, школам и допзанятиям - теперь без пересадок не обойтись. Другие поспешат сдать на права.
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Похоже, что наши Умные градоначальники только подписывают бумаги, которые им сочиняют вчерашние школьники. Сначала нужно было жителям города объяснить о замене транспортных маршрутов, ну а потом, говорить об отмене. А сейчас мне сиди и думай, на каком номере трамвая 1-го июля я из Горного Щита поеду в поликлинику.ответить
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