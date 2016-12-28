Протестная волна растет.

Екатеринбуржцы готовы митинговать против новой транспортной схемы города. На сайте change.org уже появилась протестная петиция, которая вмиг собрала 1,5 тысячи голосов. Народное возмущение переполнило социальные сети и форумы, передает "Уралинформбюро".

Протестную волну подняли опубликованные мэрией 11 января детали новой транспортной схемы, которая заработает с 1 июля.

"Убирают 113 маршрутов. Даже основные, в которые с утра не влезть. Вместо 113 ликвидированных маршрутов введут 43 новых. Путём нехитрых подсчетов выясняется что 70! маршрутов полностью ликвидируют", - делятся немудреными расчетами горожане (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены - прим.ред.).

"вот карта новых маршрутов с расшифровкой. сказать, что я поражена - ничего не сказать. 1 автобус в академ (откуда итак невозможно выехать), на жби - только трамваи. что не так с головой у этих людей?!" - вопрошают одни.

"Что за хрен с горы принимает участие в создании транспортной схемы и чем он вообще руководствуется? Каждый кого не устаивает маршрут - не поленитесь зайти в электронную приемную президента и написать и про внедряемую шляпу и про отсутствие метро..." - точат зуб другие.

"Схема полная маразма...", "Это геноцид. Кто выживет," - кратко резюмируют третьи.

Кто-то готовится бросать работу, чтобы развозить своих чад по детсадам, школам и допзанятиям - теперь без пересадок не обойтись. Другие поспешат сдать на права.