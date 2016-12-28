×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Транспортная реформа добила екатеринбуржцевСегодня в 16:41

Протестная волна растет.

Екатеринбуржцы готовы митинговать против новой транспортной схемы города. На сайте change.org уже появилась протестная петиция, которая вмиг собрала 1,5 тысячи голосов. Народное возмущение переполнило социальные сети и форумы, передает "Уралинформбюро".

Протестную волну подняли опубликованные мэрией 11 января детали новой транспортной схемы, которая заработает с 1 июля.

"Убирают 113 маршрутов. Даже основные, в которые с утра не влезть. Вместо 113 ликвидированных маршрутов введут 43 новых. Путём нехитрых подсчетов выясняется что 70! маршрутов полностью ликвидируют", - делятся немудреными расчетами горожане (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены - прим.ред.).

"вот карта новых маршрутов с расшифровкой. сказать, что я поражена - ничего не сказать. 1 автобус в академ (откуда итак невозможно выехать), на жби - только трамваи. что не так с головой у этих людей?!" - вопрошают одни.

"Что за хрен с горы принимает участие в создании транспортной схемы и чем он вообще руководствуется? Каждый кого не устаивает маршрут - не поленитесь зайти в электронную приемную президента и написать и про внедряемую шляпу и про отсутствие метро..." - точат зуб другие.

"Схема полная маразма...", "Это геноцид. Кто выживет," - кратко резюмируют третьи.

Кто-то готовится бросать работу, чтобы развозить своих чад по детсадам, школам и допзанятиям - теперь без пересадок не обойтись. Другие поспешат сдать на права.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать
1 комментариев из 1 | смотреть все
Юрий Павлович Сегодня в 18:35

Похоже, что наши Умные градоначальники только подписывают бумаги, которые им сочиняют вчерашние школьники. Сначала нужно было жителям города объяснить о замене транспортных маршрутов, ну а потом, говорить об отмене. А сейчас мне сиди и думай, на каком номере трамвая 1-го июля я из Горного Щита поеду в поликлинику.

ответить

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Красноуфимск: люди гибнут за металл

Красноуфимск: люди гибнут за металл

От радиации.

Володинская зима

Володинская зима

Для региональных парламентов.

Шоу-масс гоу вон!

Шоу-масс гоу вон!

Вместе с "пиратами".

Интервью

Инфографика

Миллиард на одного: Топ-10 банкротов Среднего Урала

Система Orphus