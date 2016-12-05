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У умершего в Екатеринбурге младенца обнаружен гриппСегодня в 12:57

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Ребенок скончался после выписки.

В анализах скончавшегося в Екатеринбурге грудного ребенка специалисты нашли сразу три инфекции. Среди них грипп, сообщили "Уралинформбюро" компетентные источники. Что стало причиной смерти, будет выясняться в ходе судмедэкспертизы.

Младенец, родившийся в октябре 2016 года, умер в новогодние каникулы, через два дня после выписки из ДГКБ №9. В пресс-службе областного управления Роспотребнадзора пояснили, что в подобных случаях они могут назвать только причину смерти, которую установит судмедэкспертиза. Даже подтвердить факт гибели ребенка - не в компетенции ведомства.

В городском управлении здравоохранения располагают информацией о смерти в новогодние каникулы недоношенного ребенка с пороком сердца. Тот же это младенец, в горздраве определенно сказать не могут. В причинах смерти разбирается специальная комиссия. Никаких подробностей пока нет.

Ранее по теме:
В Екатеринбурге младенец умер после выписки из больницы

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