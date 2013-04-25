Из-за нечищеных дорог.

В Ревде приостановлено движение почти всех рейсовых автобусов. Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области, запрет введен из-за бездорожья - на проезжей части глубокие колеи, снежные накаты и валы у пешеходных переходов.

Исключение сделано лишь для междугородних автобусов и маршрута №7, который ходит на СУМЗ. Городским властям выданы предписания об устранении недочетов.

Аналогичные меры могут быть приняты в других муниципалитетах, если местные власти не приведут дороги в порядок.