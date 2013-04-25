Ревда осталась без автобусов Сегодня в 13:20
- Текст
Из-за нечищеных дорог.
В Ревде приостановлено движение почти всех рейсовых автобусов. Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области, запрет введен из-за бездорожья - на проезжей части глубокие колеи, снежные накаты и валы у пешеходных переходов.
Исключение сделано лишь для междугородних автобусов и маршрута №7, который ходит на СУМЗ. Городским властям выданы предписания об устранении недочетов.
Аналогичные меры могут быть приняты в других муниципалитетах, если местные власти не приведут дороги в порядок.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 20:12
Начальница горобраза Каменска-Уральского "размножилась" ради стажа
Чтобы приблизить пенсию.Сегодня в 19:38
В Екатеринбурге пропал подросток
Ушел из дома в трико и без мобильного.Сегодня в 19:13
Хабенский и Акиньшина признаны лучшими актерами современности
В России.Сегодня в 19:12
ЕР замешкалась с кандидатами в гордуму Екатеринбурга
И снова - праймериз.Сегодня в 19:03
Губернатор упростил жизнь свердловским министрам
Утвердив заочное голосование кабмина.Сегодня в 18:56
Инвесторы подлатают свердловское ЖКХ на 7 миллиардов
В рамках концессионных соглашений.Сегодня в 18:47
Ямалец угрожал расправой жертве группового изнасилования
Если она не откажется от показаний.Сегодня в 18:44
Треть россиян мечтает о "белой" зарплате
В основном молодежь.Сегодня в 18:39
Куйвашев попенял мэрии Екатеринбурга за транспортную реформу
Нужно договориваться с горожанами.Сегодня в 18:38
В Зауралье многодетная мать предстала перед судом за гибель младенца
Она задавила сына.Сегодня в 18:25
Насильника 15-летней екатеринбурженки нашли в колонии
Спустя 6 лет.Сегодня в 18:21
Авторынок России четвертый год уходит в минус
Но падение замедлилось.Сегодня в 18:11
В Кольцово пассажирка оставила собаку умирать на морозе
И улетела в Германию.Сегодня в 18:09
В Екатеринбурге закроют улицу Верещагина
Для парковки машин.Сегодня в 18:04
Киев прописал Илью Муромца на Украине
Подправив статьи в "Википедии".
-
25 апреля 2013 в 15:03
Из жителей ревдинских поселков сделали легкоатлетов
ГИБДД закрыла движение автобусов из Ревды до поселков Мариинск и Краснояр.17 ноября 2016 в 16:12
После ДТП екатеринбургскую улицу закрыли для автобусов
Она не расчищена от снега.12 мая 2016 в 15:16
Трассу Нижний Тагил - Усть-Утка закрыли после смертельного ДТП
С младенцем.14 марта 2016 в 11:01
Из-за пожара на Первомайской центр Екатеринбурга встал в пробке
На месте с ночи работают сотрудники МЧС.07 апреля 2015 в 15:42
С дорог Ревды "согнали" общественный транспорт
Из-за их плохого состояния.20 марта 2014 в 15:19
Свердловские дороги закроют для большегрузов
На время распутицы.11 января в 15:58
Дёмин грозится перекрыть дороги в свердловских городах
Если их не почистят.20 декабря 2016 в 09:49
В морозном Екатеринбурге осталось только метро
В движении.08 декабря 2016 в 18:45
В Екатеринбурге полицейские "забраковали" школьный автобус
В ходе рейда.24 ноября 2016 в 12:24
В Екатеринбурге закроют нерасчищенные улицы
На очереди - 9 участков.
Главные новости
- Сегодня в 18:25Насильника 15-летней екатеринбурженки нашли в колонии
- Сегодня в 17:54Депутата Карапетяна ждет новый суд
- Сегодня в 17:27В Екатеринбурге у троллейбуса лопнуло колесо - в "десятке" выбило стекла
- Сегодня в 17:17Застройщика "Первого Николаевского" привязали к долговой тяжбе против мэрии
- Сегодня в 16:41Транспортная реформа добила екатеринбуржцев
Аналитика
Красноуфимск: люди гибнут за металл
От радиации.
Володинская зима
Для региональных парламентов.
Шоу-масс гоу вон!
Вместе с "пиратами".