Врачи так и не приехали.

Жительница Екатеринбурга всю ночь не могла дождаться скорую, которую вызвала своему больному ребенку. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе общественного движения "Молодые юристы России".

Поздно вечером 30 декабря у трехлетнего мальчика подскочила температура (до 40 градусов), которая ничем не сбивалась. Мать с трудом дозвонилась до скорой в 22.30, но врачей так и не дождалась. Около двух часов ночи диспетчер позвонила узнать о состоянии ребенка - этим все ограничилось. Снова набрав "103", екатеринбурженка с удивлением узнала, что ее вызов даже не зарегистрирован.

"Молодые юристы России" направили обращение в областной минздрав с требованием принять меры в отношении сотрудников неотложки.

В пресс-службе горздрава, в чьем ведении находится скорая, подтвердить данные не смогли, ссылаясь на недостаточность информации.