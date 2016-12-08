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Екатеринбурженка с больным малышом всю ночь прождали скоруюСегодня в 15:33

Врачи так и не приехали.

Жительница Екатеринбурга всю ночь не могла дождаться скорую, которую вызвала своему больному ребенку. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе общественного движения "Молодые юристы России".

Поздно вечером 30 декабря у трехлетнего мальчика подскочила температура (до 40 градусов), которая ничем не сбивалась. Мать с трудом дозвонилась до скорой в 22.30, но врачей так и не дождалась. Около двух часов ночи диспетчер позвонила узнать о состоянии ребенка - этим все ограничилось. Снова набрав "103", екатеринбурженка с удивлением узнала, что ее вызов даже не зарегистрирован.

"Молодые юристы России" направили обращение в областной минздрав с требованием принять меры в отношении сотрудников неотложки.

В пресс-службе горздрава, в чьем ведении находится скорая, подтвердить данные не смогли, ссылаясь на недостаточность информации.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
тамара Сегодня в 17:35

13 сентября я также вызывала скорую к моему отцу . у него случился инсульт. скорая приехала только после 2 часов . причем я им звонила каждые полчаса т.к отцу становилось все хуже. в больнице нам сказали что мы приехали очень поздно. Отца не стало. Я обратилась за разьяснением и к руководителю скорой помощи и в мин. здравоохраниения. Ответ : мы будем разбираться. прошло 5 мес- ответа нет. Никто не отвечает за смерть людей. врачи -преступники и министерство тоже т.к покрывает их.

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