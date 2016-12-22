Екатеринбуржцы отогреются в уик-эндСегодня в 14:33
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После аномальных морозов.
До Екатеринбурга добрались теплые воздушные массы – 12 января 2017 года столбик термометра доберется до минус 5 градусов, сообщили "Уралинформбюро" в Уральском гидрометцентре.
13 января пройдет небольшой снег, ожидается минус 6-8 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 4-9 метров в секунду. В выходные будет такая же картина, только без осадков.
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