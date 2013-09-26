Чиновники пеняют на УК.

Артемовский утопает в мусоре. Как рассказал "Уралинформбюро" местный житель Максим Демашин, проблема - в отсутствии контейнеров:людям приходится выносить отходы в строго определенное время, когда к дому подъезжает специальная машина. Многим это неудобно, и они выбрасывают мусор на улице или окраинах города.

Начальник управления городского хозяйства администрации Артемовского ГО Александр Поляков пояснил "Уралинформбюро", что, согласно законодательству, установкой контейнеров и вывозом ТКО должны заниматься управляющие компании. Несмотря на это, чиновники все же организовали 4 площадки с контейнерами. УК были направлены предписания вывозить с них мусор. Однако никто этим не занимался, и помойки превратились в завалы - их пришлось разгребать муниципальному предприятию по благоустройству, после чего площадки ликвидировали.

"Еще в июне прошлого года мы подали в суд на 4 управляющих организации с требованием обязать их установить контейнеры. Арбитражный суд нам отказал, поскольку не нашел в иске имущественного спора между субъектами. Мы подали апелляцию, но она в Семнадцатом апелляционном не прошла. 7 февраля будет рассматриваться кассационная жалоба", - прокомментировал Александр Поляков.

Стоит добавить, что в 2014 году Артемовский уже прославился на всю страну из-за мусорных гор, став героем передачи "Время покажет" на федеральном канале. После этого туда приезжал заместитель министра ЖКХ РФ Андрей Чибис. Он провел серьезный разговор с местными чиновниками, но без толку.

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