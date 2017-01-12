В Кольцово выловили радиоактивные запчасти к мобильникамСегодня в 16:57
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Из Китая.
Таможня екатеринбургского аэропорта Кольцово завернула обратно в Китай посылку с запчастями для мобильников. В 150 металлических пластинах был обнаружен радиоактивный торий-232, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства. Ввоз этого элемента в Россию запрещен.
Опасный груз задержали еще 6 января 2017 года, но объявили о нем спустя неделю, когда завершилось дополнительное исследование. Пластины "фонят" в три раза больше нормы, хотя предназначены для защиты от электромагнитного излучения телефонов.
Два месяца назад аналогичную проверку в Кольцово не прошли китайские массажные палочки. До этого в течение нескольких лет "радиоактивных" инцидентов не было. "Дело в том, что на таможню в аэропорту переведен еще и наземный грузопоток. На автотранспорте к правилам относятся более вольно, а контроль в авиаузлах строже, чем в других пунктах", - пояснили в пресс-службе.
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