Дольше пяти лет.

Американские психологи провели масштабное исследование постоянности женщин в отношениях. Оказалось, к смене партнеров склоны не только мужчины, но и дамы, пишут федеральные СМИ.

Через пять лет в отношениях женщины устают от своих партнеров, становятся крайне раздражительными и стремятся поменять свою жизнь. Именно в этот момент заканчиваются стабильные отношения. Жены начинают предъявлять мужчинам претензии по любому поводу. При этом смена партнера, по словам ученых, вновь делает женщину ласковой и любящей.

Но разводиться каждые пять лет совсем необязательно – достаточно взять небольшой перерыв в отношениях, занять себя хобби, сконцентрироваться на работе или устроить масштабный праздник, передает "Уралинформбюро".