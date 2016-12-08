Женщины не могут жить с одним партнеромСегодня в 17:20
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Дольше пяти лет.
Американские психологи провели масштабное исследование постоянности женщин в отношениях. Оказалось, к смене партнеров склоны не только мужчины, но и дамы, пишут федеральные СМИ.
Через пять лет в отношениях женщины устают от своих партнеров, становятся крайне раздражительными и стремятся поменять свою жизнь. Именно в этот момент заканчиваются стабильные отношения. Жены начинают предъявлять мужчинам претензии по любому поводу. При этом смена партнера, по словам ученых, вновь делает женщину ласковой и любящей.
Но разводиться каждые пять лет совсем необязательно – достаточно взять небольшой перерыв в отношениях, занять себя хобби, сконцентрироваться на работе или устроить масштабный праздник, передает "Уралинформбюро".
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