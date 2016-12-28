Раз в час: транспорт станет редкостью в Екатеринбурге13 января в 12:30
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На ряде маршрутов.
Жители Екатеринбурга вскоре окажутся в транспортной блокаде. Отмена 113 маршрутов в городе в первую очередь ударит по горожанам в Академическом, на Химмаше, Компрессорном, Синих Камнях и других окраинах.
Новая транспортная схема заработает с 1 июля 2017 года, взамен вычеркнутых маршрутов введут лишь 43 новых. Жителям многих микрорайонов придется довольствоваться 1-2 "частыми" автобусами и хорошо, если хотя бы одним троллейбусом, передает "Уралинформбюро". Частыми разработчики схемы называют маршруты "с частотой движения 10 минут и лучше". Еще есть стандартные - с интервалами в 11-20 минут, а также нечастые - когда ждать транспорт придется 30-60 минут.
Сейчас, к примеру, на Химмаше ожидание транспорта занимает максимум 2-3 минуты. На троллейбусах и автобусах (двух и пяти маршрутов соответственно) оттуда легко можно добраться без пересадок до Радиотехникума, Академического, Площади 1905 года, Вторчермета, УрФУ, железнодорожного вокзала и Кольцово.
А с 1 июля микрорайону оставят автобус и троллейбус, которые будут ходить по одному маршруту - Железнодорожный вокзал - Химмаш. Поскольку других путей с этой окраины Екатеринбурга нет, любое ДТП на улицах Пархоменко, Щербакова, Белинского или отключение электричества обернется адом на дороге.
"Ну и что там с новыми маршрутами - с Химмаша один автобус и один троллейбус на реальный выезд и все... Спасибо нашими "отцам города" - Ройзману и Якобу". "Согласно схеме на маршруте будет 13 автобусов маршрута № 48. Про тралики пока не написали. сколько будет. Но даже если их будет 50, это никого не спасет, если все они будут утром в час пик стоять на Щербакова", - хватаются за голову горожане (здесь и далее орфография и пунктуация автора - прим.ред.). Сейчас только автобусов 19 маршрута на линию ежедневно выходит более 20.
"А из АКАДЕМА ТОЖЕ НИЧЕГО не остается-УРА!!!!!!!". "Вместо 2 нормальных удобных маршрутов с ш.речки теперь один хз куда, но зато чаще на пару минут. ДА НАХРЕН ОН НУЖЕН ЕСЛИ ВЕЗЕТ НЕ ТУДА!" - вторят товарищи по несчастью.
Корреспондент "Уралинформбюро" попытался разобраться в хитросплетениях маршрутов (все номера маршрутов условны - это обозначения со схемы - прим.ред.).
Трамваи
№1 (повторяет сегодняшний №13) 7 Ключей - 40 лет ВЛКСМ
№2 (синтез №№10 и 24) Площадь I Пятилетки - Донбасская - Халтурина - ВИЗ-бульвар - Радищева - Кубышева - ЦПКиО
№3 (синтез №№4 и 26) Волгоградская - УрФУ - Блюхера - Шарташ
№4 (литер А повторяет маршрут №14, литер Б - №25) Вторчермет/Керамика - 8 Марта - Куйбышева - Луначарского - Эльмаш/Фрезеровщиков
№5 (синтез №№3 и 5) ЦПКиО - Луначарского - Вокзал - Моковская - Радищева - 8 Марта - Ботаническая
№6 (синтез №№31(А) и 26) Волгоградская - Радищева - Московская - Вокзал - Уральская - Малышева - 40 лет ВЛКСМ
№7 (синтез №№8 и 23) Площадь I Пятилетки - Победы - Донбасская - Проспект Космонавтов - Челюскинцев - Уральская - Малышева - 40 лет ВЛКСМ
№8 (повторяет сегодняшний №32) ЦПКиО - Дворец Спорта
№9 (повторяет сегодняшний №11) ВИЗ - Зеленый Остров
Троллейбусы
№20 (синтез №№7 и 17) Академическая - Мира - Малышева - Репина - Посадская (литер А)/Крауля (литер Б)
№21 (повторяет сегодняшний №1) Вокзал - Химмаш
№22 (синтез №№11, 14 и 18) Академическая - Сулимова - Вокзал - Карла Либкнехта - Белинского - Щорса - УНЦ
№23 (урезанный вариант №9) - Табачная фабрика "Альвис" - Декабристов
№24 (повторяет сегодняшний №4) Динамо - Сулимова
№25 (повторяет сегодняшний №10) Ильича - Площадь I Пятилетки
№26 (урезанный вариант №12) Коммунистическая - Станция метро "Уралмаш"
№27 (повторяет сегодняшний №13) Коммунистическая - Таганская
№28 (повторяет сегодняшний №8) Коммунистическая - Площадь I Пятилетки
№29 (повторяет сегодняшний №16) Таганская - УрГПУ
Автобусы
№40 Академика Сахарова - Серафимы Дерябиной - Токарей - Крауля - Репина - Малышева - Высоцкого Новгородцевой - ЖБИ
№41 (повторяет сегодняшний №13) Железнодорожный вокзал - Стрелочников - Бебеля - Ангарская - Леваневского - ДМБ №9
№42 СТЦ "МЕГА" - Металлургов - Бебеля - Стрелочников - Смазчиков - Сулимова - Вилонова - Данилы Зверева - Фабрика "Авангард"
№43 ВИЗ - Крауля - Посадская - Большакова - Белинского - Декабристов - Сибирский тракт - Синие Камни
№44 ТЦ "Сибирский тракт" - Высоцкого - Малышева - Восточная - Декабристов - 8 Марта - Фурманова - Шаумяна - Бардина - Чкалова - Областной рынок на Громова
№45 Бориса Ельцина - 8 Марта - Щорса - Бардина - Зоологическая - Репина - СТЦ "МЕГА"
№46 Мичуринский - Суходольская - Светлореченская - Репина - Токарей - Крауля - Малышева - Мира - Комсомольская - Синие Камни
№47 (частично повторяет сегодняшний №056) Южная - 8 Марта - Шварца - Родонитовая - Шварца - Белинского - Щербакова - Молодогвардейцев - Алтайская - ЖК "Светлый"
№48 (синтез №№05а и 19) Железнодорожный вокзал - К.Либкнехта - Белинского - Щербакова - Пархоменко - Северный Химмаш
№49 (частично повторяет сегодняшний №32) Железнодорожный вокзал - мкр. Компрессорный
№49а (частично повторяет сегодняшний №1) Железнодорожный вокзал - станция Кольцово
№50 ЦПКиО - Щорса - Шаумяна - Заводская - Репина - Бебеля - Ольховсквая - Пехотинцев
№51 (частично повторяет №57) ТЦ "Карнавал" - Бебеля - Пехотинцев - Армавирская - Космонавтов - Челюскинцев - Вокзальная
№52 Кольцово - Бахчиванджи - Кольцовский тракт - Базовый - Белинского - Шварца - метро "Ботаническая"
№53 мкр. Солнечный - Лучистая - 2-я Новосибирская - Дорожная - Военная - Московская - Ленина - Свердлова - Железнодорожный вокзал
№70 Павла Шаманова - Рябинина - Краснолесья - Амундсена - Мостовая - Европейская - 17-я Мехколонна
№71 Академгородок - Амундсена - 2-я Новосибирская - Дорожная - Военная - Титова - Походная - Молодогвардейцев - Алтайская - ЖК "Светлый"
№72 Железнодорожный вокзал - Челюскинцев - Московская - Репина - Крауля - Токарей - Серафимы Дерябиной - Медгородок - Соболева - НПЦ "Онкология"
№73э (повторяет сегодняшний №1э) Железнодорожный вокзал - Свердлова - Розы Люксембург - Чапаева - Фурманова - Кольцовский тракт - аэропорт Кольцово
№74 Кирпичный завод - Бакинских Комиссаров - Шефская - Егоршинский проход - Малышева - УрФУ
№75 Парк Победы - Кировградская - Машиностроителей - Старых Большевиков - Шефская - Совхозная
№76 ТЦ "Карнавал" - Бебеля - Донбасская - Машиностроителей - Старых Большевиков - Ползунова
№77 Семь Ключей - Техническая - Ангарская - Расточная - Уралтехгаз - Монтажников
№78 Шувакиш - Леваневского - Техническая - Шувакишская - Хлебокомбинат №3
№79 Елизавет - Бисертская - Елизаветинское шоссе - Титова - Дорожная - Санаторная - Патриса Лумумбы - Южная подстанция
№80 УЗТМ - Машиностроителей - Космонавтов - ЕКАД - Лунная - Центр культуры
№80а УЗТМ - Машиностроителей - Космонавтов - ЕКАД - Лунная - пос. Садовый - Сибирка - ст. Березит
№81 Фабрика "Авангард" - Данилы Зверева - Комсомольская - Мира - Малышева - Высоцкого - КОР
№82 Восточная - Первомайская - Блюхера - Проезжая - Трудовая - Фабричная - п. Изоплит
№82а Восточная - Первомайская - Блюхера - Проезжая - п. Калиновский
№83 Елизавет - Бисертская - Елизаветинское шоссе - Походная - Самолетная - Щербакова - Саввы Белых - Базовый - ТЦ "Леруа Мерлен"
№84 40-летия ВЛКСМ - Высоцкого - Ново-Свердловская ТЭЦ
№85 УрФУ - Мира - Малышева - Егоршинский подход - Дублер Сибирского тракта - п. Исток
№86 Ритейл-порт "Докер" - Кольцовский тракт - ЕКАД - Альпинистов - Грибоедова - Косарева - Водная
№87 п. Исток - мкр. Компрессорный - Кольцовский тракт - ЕКАД - Кольцово
№88 (повторяет сегодняшний №17) Южная - п. Рудный
№89 мкр. Солнечный - Патриса Лумумбы - Ферганская - 8 Марта - Селькоровская - с. Горный Щит - п. Широкая Речка
№90 мкр. Солнечный - Патриса Лумумбы - Ферганская - Селькоровская - Полевской тракт - п. Шабровский
№91 мкр. Солнечный - Патриса Лумумбы - Ферганская - Селькоровская - Полевской тракт - п. Зелёный Бор - с. Верхнемакарово
№92 Контрольная - Репина - Светлореченская - Суходольская - Савкова - п. Медный
№92а Контрольная - Репина - Светлореченская - Суходольская - Савкова - Лесное кладбище
№93 Контрольная - Репина - Светлореченская - Объездная - Чусовской тракт - оз. Чусовское
№94 Контрольная - Репина - Светлореченская - Объездная - Московский тракт - п. Палкинский Торфяник
№95 Контрольная - Репина - Светлореченская - Объездная - Новомосковский тракт - п. Северка
№96 Громова - Начдива Онуфриева - дублер Серафимы Дерябиной - Бардина - Ясная - Волгоградская - Посадская
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