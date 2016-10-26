После серьезного ДТП.

В Екатеринбурге после серьезного ДТП закрыли для автобусов улицу Окружную на Вторчермете. Таким образом, изменится схема движения маршруток №024 - как именно, пока неизвестно.

Авария на Окружной произошла около 8.00 12 января 2017 года, сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области. Водитель Kia ехал со стороны Второй Новосибирской в направлении Селькоровской. Из-за нечищеной дороги он не успел вовремя затормозить и сбил 56-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по "зебре". Пострадавшая получила черепно-мозговую травму и перелом таза.

Как выяснили автоинспекторы, ДТП спровоцировал снежный накат и валы у обочины, которые сильно заужают дорогу.