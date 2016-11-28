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Топ-5 главных видео уходящей недели13 января в 16:34

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По версии "Уралинформбюро".

1. Акрополь в снегу

В Европу пришли сильные морозы. Непривычно низкие температуры были везде - от Финляндии до Крита, где впервые за последние 13 лет выпал снег. Сугробы выросли и в столице Греции - в городе встал транспорт, а в школах отменили занятия. Однако у природного катаклизма есть и положительная сторона: заснеженный Акрополь кажется сказочным замком.

2. Новогоднее поздравление от ростовской балерины

Россиян же холод и снег не пугают. Балерина Анна Кузнецова из Ростова-на-Дону станцевала под рождественскую мелодию на украшенной к новогодним праздникам Пушкинской улице. Создатели ролика выложили видео на YouTube. В комментариях многие справляются о здоровье танцовщицы: она одета лишь в балетный купальник и пачку.

3. Гигантский антистресс

В Сиднее на городском фестивале появился гигантский антистресс. Инсталляция "Пляж" от нью-йоркских художников Snarkitecture имитирует морское побережье с шезлонгами и зонтами, вот только вместо воды там миллион белых пластиковых шаров. Экспозиция пользуется огромной любовью посетителей от мала до велика.

4. Ода апельсиновому соку

Японский диджей Пико-Таро - автор нашумевшей композиции Pen-Pineapple-Apple-Pen - порадовал фанатов очередным хитом. Клип I Like Orange Juice, где исполнитель перечисляет свои нелюбимые напитки, за пару дней набрал почти 3 миллиона просмотров на YouTube.

5. "Барыня" от выдры

Что в России медведи играют на балалайках, уверены во всем мире. А вот кто пляшет под их аккомпанемент, знают лишь челябинцы. В новогодние праздники фольклорный ансамбль пришел в зверинец с колядками. Услышав звуки балалайки, выдра Ваня стал "подпевать" и выделывать коленца строго в такт. Музыканты меняли темп, но танцор ни разу не сбился с ритма.

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