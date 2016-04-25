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Киев прописал Илью Муромца на УкраинеСегодня в 18:04

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Подправив статьи в "Википедии".

Украинские власти переписали биографию Илью Муромца. Как сообщает национальное издание "Вести", в декабре 2016 года Минобороны страны правило статьи о богатыре в "Википедии". В частности, продвигалась версия о том, что Илья родился в селе Моровске под Черниговом, которое в древности называлось Муромском, передает "Уралинформбюро".

Согласно официальной версии, Илья Муромец родился в селе Карачарово, недалеко от города Мурома. Активность же властей Незалежной связывают со скорой премьерой фильма "Сторожевая застава", где продвигается идея об украинских корнях русских богатырей.

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