Киев прописал Илью Муромца на УкраинеСегодня в 18:04
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Подправив статьи в "Википедии".
Украинские власти переписали биографию Илью Муромца. Как сообщает национальное издание "Вести", в декабре 2016 года Минобороны страны правило статьи о богатыре в "Википедии". В частности, продвигалась версия о том, что Илья родился в селе Моровске под Черниговом, которое в древности называлось Муромском, передает "Уралинформбюро".
Согласно официальной версии, Илья Муромец родился в селе Карачарово, недалеко от города Мурома. Активность же властей Незалежной связывают со скорой премьерой фильма "Сторожевая застава", где продвигается идея об украинских корнях русских богатырей.
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