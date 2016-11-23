Минздрав ему не указ.

Министр труда РФ Максим Топилин выступил против идеи Минздрава о продлении рабочего дня для курильщиков. Заявление прозвучало 12 января на Гайдаровском форуме-2017, сообщают федеральные СМИ.

"Министерство здравоохранения должно заняться реформами обязательного медицинского страхования, а не реформами трудового законодательства", - считает Топилин.

Сыр-бор разгорелся из-за новой антитабачной концепции, предложенной ведомством. В ней много спорных инициатив - например, к 2033 году полностью запретить продажу сигарет лицам, родившимся после 2014 года.

Закон против курения в России действует с 2013 года, запрещая пускать дым в подъездах, больницах, санаториях, госучреждениях, на объектах культуры и спорта. Позже в список добавились кафе и рестораны.