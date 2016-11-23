Министр труда отказался перегружать курильщиков работойСегодня в 16:26
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Минздрав ему не указ.
Министр труда РФ Максим Топилин выступил против идеи Минздрава о продлении рабочего дня для курильщиков. Заявление прозвучало 12 января на Гайдаровском форуме-2017, сообщают федеральные СМИ.
"Министерство здравоохранения должно заняться реформами обязательного медицинского страхования, а не реформами трудового законодательства", - считает Топилин.
Сыр-бор разгорелся из-за новой антитабачной концепции, предложенной ведомством. В ней много спорных инициатив - например, к 2033 году полностью запретить продажу сигарет лицам, родившимся после 2014 года.
Закон против курения в России действует с 2013 года, запрещая пускать дым в подъездах, больницах, санаториях, госучреждениях, на объектах культуры и спорта. Позже в список добавились кафе и рестораны.
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Совет чиновникам Минздрава. Вы ещё не запретили людям дышать-когда на населённый пункт опустился смог (вдруг задохнутся), пить воду- когда пришла весна (вдруг заразятся), любить женщину после праздников (вдруг не здоровый ребёнок), и т.д. Представляете сколько ещё можно внести поправок в Законы. Удачи Вам умные Вы наши.ответить
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