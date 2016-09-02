В Кольцово пассажирка оставила собаку умирать на морозеСегодня в 18:11
- Текст
- Комментарии (1)
И улетела в Германию.
В аэропорту Екатеринбурга женщину не пустили на борт самолета с собакой. После чего пассажирка вынесла переноску с питомцем на улицу, а сама улетела в Гамбург.
Через несколько дней она разместила в соцсетях объявление о пропаже пса: "Ищем собачку, окрас белый с рыжеватостью, болонка, дети плачут, не могут успокоиться. Пожалуйста, помогите, мы готовы оплатить штраф, вынужденно оставили в аэропорту Кольцово. При регистрации не взяли на борт, улетали в Гамбург к детям".
Но искать любимца было уже бесполезно – собака умерла от холода. Труп в дальнем углу Привокзальной площади нашли сотрудники клининговой компании аэропорта.
"Для нас этот поступок совершенно не понятен. Если люди летят с животными, обычно в аэропорт они приезжают уже подготовленными – знают правила перевозчика на этот случай. Если бы женщина оставила собаку где-то в здании или рядом, наши сотрудники точно не дали бы ей умереть", - сообщил "Уралинформбюро" руководитель пресс-службы аэропорта Дмитрий Тюхтин.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
Чудовищно. А она своих детей в один прекрасный день с балкона вниз головой погулять не выпустит? Соответствующим службам не мешало бы проверить психическое состояние этой женщины и безопасность пребывания детей в этой семье.ответить
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 20:12
Начальница горобраза Каменска-Уральского "размножилась" ради стажа
Чтобы приблизить пенсию.Сегодня в 19:38
В Екатеринбурге пропал подросток
Ушел из дома в трико и без мобильного.Сегодня в 19:13
Хабенский и Акиньшина признаны лучшими актерами современности
В России.Сегодня в 19:12
ЕР замешкалась с кандидатами в гордуму Екатеринбурга
И снова - праймериз.Сегодня в 19:03
Губернатор упростил жизнь свердловским министрам
Утвердив заочное голосование кабмина.Сегодня в 18:56
Инвесторы подлатают свердловское ЖКХ на 7 миллиардов
В рамках концессионных соглашений.Сегодня в 18:47
Ямалец угрожал расправой жертве группового изнасилования
Если она не откажется от показаний.Сегодня в 18:44
Треть россиян мечтает о "белой" зарплате
В основном молодежь.Сегодня в 18:39
Куйвашев попенял мэрии Екатеринбурга за транспортную реформу
Нужно договориваться с горожанами.Сегодня в 18:38
В Зауралье многодетная мать предстала перед судом за гибель младенца
Она задавила сына.Сегодня в 18:25
Насильника 15-летней екатеринбурженки нашли в колонии
Спустя 6 лет.Сегодня в 18:21
Авторынок России четвертый год уходит в минус
Но падение замедлилось.Сегодня в 18:11
В Кольцово пассажирка оставила собаку умирать на морозе
И улетела в Германию.Сегодня в 18:09
В Екатеринбурге закроют улицу Верещагина
Для парковки машин.Сегодня в 18:04
Киев прописал Илью Муромца на Украине
Подправив статьи в "Википедии".
-
02 сентября 2016 в 09:19
Екатеринбуржцы 8 часов томились в аэропорту Бургаса
В ожидании лайнера Azur air.08 августа 2016 в 09:27
Авиакомпания "Россия" маринует екатеринбуржцев в Черногории
Рейс задержан на 11,5 часов.20 июня 2016 в 09:27
Уральских туристов двое суток "мариновали" на Пхукете
Из-за поломки самолета.29 марта 2016 в 09:37
Во Внуково "разошелся по швам" Boeing "ЮТэйра"
Вылетавший в Махачкалу.27 ноября 2015 в 12:21
Пассажирка из-за паники задержала вылет лайнера из Челябинска
Женщина опасалась за свою жизнь.23 декабря 2014 в 19:06
Ямальцы прилетят в Москву с опозданием на 9 часов
Рейс задержан по метеоусловиям.06 ноября 2014 в 17:33
В пермском аэропорту из-за тумана задержано 5 авиарейсов
Пассажиры томятся в ожидании.21 октября 2014 в 16:16
Пермяки прилетят в Ульяновск с задержкой на 6 часов
Из-за тумана в аэропорту назначения.06 декабря 2016 в 12:50
Azur Air светит "уголовка" за 40-часовую задержку рейса из Екатеринбурга
В Нячанг.30 ноября 2016 в 17:35
В Югре пассажиры оказались "замурованы" в самолете
Из-за примерзшей двери.
Главные новости
- Сегодня в 18:25Насильника 15-летней екатеринбурженки нашли в колонии
- Сегодня в 17:54Депутата Карапетяна ждет новый суд
- Сегодня в 17:27В Екатеринбурге у троллейбуса лопнуло колесо - в "десятке" выбило стекла
- Сегодня в 17:17Застройщика "Первого Николаевского" привязали к долговой тяжбе против мэрии
- Сегодня в 16:41Транспортная реформа добила екатеринбуржцев
Аналитика
Красноуфимск: люди гибнут за металл
От радиации.
Володинская зима
Для региональных парламентов.
Шоу-масс гоу вон!
Вместе с "пиратами".