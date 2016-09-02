И улетела в Германию.

В аэропорту Екатеринбурга женщину не пустили на борт самолета с собакой. После чего пассажирка вынесла переноску с питомцем на улицу, а сама улетела в Гамбург.

Через несколько дней она разместила в соцсетях объявление о пропаже пса: "Ищем собачку, окрас белый с рыжеватостью, болонка, дети плачут, не могут успокоиться. Пожалуйста, помогите, мы готовы оплатить штраф, вынужденно оставили в аэропорту Кольцово. При регистрации не взяли на борт, улетали в Гамбург к детям".

Но искать любимца было уже бесполезно – собака умерла от холода. Труп в дальнем углу Привокзальной площади нашли сотрудники клининговой компании аэропорта.

"Для нас этот поступок совершенно не понятен. Если люди летят с животными, обычно в аэропорт они приезжают уже подготовленными – знают правила перевозчика на этот случай. Если бы женщина оставила собаку где-то в здании или рядом, наши сотрудники точно не дали бы ей умереть", - сообщил "Уралинформбюро" руководитель пресс-службы аэропорта Дмитрий Тюхтин.