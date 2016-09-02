×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Кольцово пассажирка оставила собаку умирать на морозеСегодня в 18:11

И улетела в Германию.

В аэропорту Екатеринбурга женщину не пустили на борт самолета с собакой. После чего пассажирка вынесла переноску с питомцем на улицу, а сама улетела в Гамбург.

Через несколько дней она разместила в соцсетях объявление о пропаже пса: "Ищем собачку, окрас белый с рыжеватостью, болонка, дети плачут, не могут успокоиться. Пожалуйста, помогите, мы готовы оплатить штраф, вынужденно оставили в аэропорту Кольцово. При регистрации не взяли на борт, улетали в Гамбург к детям".

Но искать любимца было уже бесполезно – собака умерла от холода. Труп в дальнем углу Привокзальной площади нашли сотрудники клининговой компании аэропорта.

"Для нас этот поступок совершенно не понятен. Если люди летят с животными, обычно в аэропорт они приезжают уже подготовленными – знают правила перевозчика на этот случай. Если бы женщина оставила собаку где-то в здании или рядом, наши сотрудники точно не дали бы ей умереть", - сообщил "Уралинформбюро" руководитель пресс-службы аэропорта Дмитрий Тюхтин.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать
1 комментариев из 1 | смотреть все
Ольга Сегодня в 19:05

Чудовищно. А она своих детей в один прекрасный день с балкона вниз головой погулять не выпустит? Соответствующим службам не мешало бы проверить психическое состояние этой женщины и безопасность пребывания детей в этой семье.

ответить

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Красноуфимск: люди гибнут за металл

Красноуфимск: люди гибнут за металл

От радиации.

Володинская зима

Володинская зима

Для региональных парламентов.

Шоу-масс гоу вон!

Шоу-масс гоу вон!

Вместе с "пиратами".

Интервью

Инфографика

Миллиард на одного: Топ-10 банкротов Среднего Урала

Система Orphus