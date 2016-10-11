Треть россиян мечтает о "белой" зарплатеСегодня в 18:44
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В основном молодежь.
Каждый десятый россиянин получает зарплату "в конверте", свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.
"Белую" зарплату получают 70,8% соотечественников. Еще около 20% официально выплачивается лишь часть суммы. Чаще всего на денежный компромисс с работодателем не идут россияне старше 40 лет (78%), передает "Уралинформбюро".
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