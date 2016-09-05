В Екатеринбурге закроют улицу ВерещагинаСегодня в 18:09
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Для парковки машин.
С 31 января 2017 года в Екатеринбурге на отрезке улицы Верещагина от Фрунзе до Фурманова, 107 будет запрещена парковка автомобилей.
Решение было принято на основании обращения местных жителей, а также для повышения пропускной способности автодороги, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии.
Оставленные на Верещагина после указанного срока автомобили будут вывозиться на штрафстоянку эвакуаторами.
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