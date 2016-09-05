Для парковки машин.

С 31 января 2017 года в Екатеринбурге на отрезке улицы Верещагина от Фрунзе до Фурманова, 107 будет запрещена парковка автомобилей.

Решение было принято на основании обращения местных жителей, а также для повышения пропускной способности автодороги, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии.

Оставленные на Верещагина после указанного срока автомобили будут вывозиться на штрафстоянку эвакуаторами.