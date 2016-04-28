Россияне простятся с Доктором Лизой 16 января13 января в 07:55
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Ее похоронят на Новодевичьем кладбище.
Тело руководителя фонда "Справедливая помощь" Елизаветы Глинки, известной как Доктор Лиза, опознали по ДНК-экспертизе, передает "Уралинформбюро".
Ее похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве. По предварительной информации, прощание состоится 16 января.
Ту-154 рухнул в Черное море 25 декабря 2016 года. Борт направлялся из Сочи в сирийскую Латакию на новогодний концерт.
Погибли 92 человека. В их числе участники ансамбля имени Александрова, журналисты, врач Елизавета Глинка и глава департамента культуры Минобороны Антон Губанков.
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