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Россияне простятся с Доктором Лизой 16 января13 января в 07:55

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Ее похоронят на Новодевичьем кладбище.

Тело руководителя фонда "Справедливая помощь" Елизаветы Глинки, известной как Доктор Лиза, опознали по ДНК-экспертизе, передает "Уралинформбюро".

Ее похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве. По предварительной информации, прощание состоится 16 января.

Ту-154 рухнул в Черное море 25 декабря 2016 года. Борт направлялся из Сочи в сирийскую Латакию на новогодний концерт.

Погибли 92 человека. В их числе участники ансамбля имени Александрова, журналисты, врач Елизавета Глинка и глава департамента культуры Минобороны Антон Губанков.

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