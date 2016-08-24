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Японцы создали функционирующий кишечник13 января в 09:11

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Из стволовых клеток.

Ученые вырастили кишечник из эмбриональных стволовых клеток человека. Об этом 13 января заявили в японском Национальном центре детского здоровья и развития, передает "Уралинформбюро".

Специалисты подчеркивают, что это полностью функционирующий орган - он поглощает переваренную пищу, а также впитывает протеины и воду.

При выращивании использовались три вида специальных белков. 1 сантиметр органа формировался за один-два месяца.

По мнению ученых, это настоящий прорыв в медицине. В будущем данное открытие поможет в борьбе с такими тяжелыми заболеваниями, как болезнь Крона.

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