Из стволовых клеток.

Ученые вырастили кишечник из эмбриональных стволовых клеток человека. Об этом 13 января заявили в японском Национальном центре детского здоровья и развития, передает "Уралинформбюро".

Специалисты подчеркивают, что это полностью функционирующий орган - он поглощает переваренную пищу, а также впитывает протеины и воду.

При выращивании использовались три вида специальных белков. 1 сантиметр органа формировался за один-два месяца.

По мнению ученых, это настоящий прорыв в медицине. В будущем данное открытие поможет в борьбе с такими тяжелыми заболеваниями, как болезнь Крона.