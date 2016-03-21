Ночью.

Пассажиров самолета Fly Dubai, вынужденного приземлившегося в аэропорту Челябинска, повезли в Екатеринбург на автобусах, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе воздушной гавани столицы Южного Урала.

На борту лайнера находилось 170 пассажиров. В основном это жители Челябинска и Челябинской области. Екатеринбуржцы уместились в трех автобусах, которые отправились в столицу Урала около полуночи.

Boeing 737–800 авиакомпании Fly Dubai, следовавший из Дубая в Екатеринбург, вынужденно сел в аэропорту Челябинска 12 января 2017 года в 19.35. При заходе на посадку командир судна сообщил о вероятности возникновения технических неполадок на борту. По тревоге в аэропорт стянулись экстренные службы, однако их помощь не потребовалась.