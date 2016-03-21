Екатеринбуржцев с севшего в Челябинске Boeing увезли домой на автобусах13 января в 08:53
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Ночью.
Пассажиров самолета Fly Dubai, вынужденного приземлившегося в аэропорту Челябинска, повезли в Екатеринбург на автобусах, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе воздушной гавани столицы Южного Урала.
На борту лайнера находилось 170 пассажиров. В основном это жители Челябинска и Челябинской области. Екатеринбуржцы уместились в трех автобусах, которые отправились в столицу Урала около полуночи.
Boeing 737–800 авиакомпании Fly Dubai, следовавший из Дубая в Екатеринбург, вынужденно сел в аэропорту Челябинска 12 января 2017 года в 19.35. При заходе на посадку командир судна сообщил о вероятности возникновения технических неполадок на борту. По тревоге в аэропорт стянулись экстренные службы, однако их помощь не потребовалась.
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