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Екатеринбуржцев с севшего в Челябинске Boeing увезли домой на автобусах13 января в 08:53

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Ночью.

Пассажиров самолета Fly Dubai, вынужденного приземлившегося в аэропорту Челябинска, повезли в Екатеринбург на автобусах, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе воздушной гавани столицы Южного Урала.

На борту лайнера находилось 170 пассажиров. В основном это жители Челябинска и Челябинской области. Екатеринбуржцы уместились в трех автобусах, которые отправились в столицу Урала около полуночи.

Boeing 737–800 авиакомпании Fly Dubai, следовавший из Дубая в Екатеринбург, вынужденно сел в аэропорту Челябинска 12 января 2017 года в 19.35. При заходе на посадку командир судна сообщил о вероятности возникновения технических неполадок на борту. По тревоге в аэропорт стянулись экстренные службы, однако их помощь не потребовалась.

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