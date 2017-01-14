В ходе эксперимента.

Ученые из Йельского университета (США) обнаружили механизм превращения мыши в суперагрессивного хищника. Результаты исследований были опубликованы в журнале Cell.

Пытаясь понять, как мозг грызуна управляет работой челюстей и конечностей, нейрофизиологи вставили в клетки миндалевидного тела - центра эмоций и центра принятия решений - особые светочувствительные белки, позволяющие "включать" отдельные нейроны с помощью подсветки лазером, передает "Уралинформбюро".

В результате эксперимента были выявлены две связанных друг с другом цепочки нейронов, управляющие нехарактерной для мирных грызунов поведенческой реакцией – охотой и хищничеством. Активация первой делала из мышей подобие агрессивных зомби, нападающих на любое животное или предмет в непосредственной близости от них.

Однако на сородичей грызуны не реагировали, что привело к выводу о том, что "включение" данных нервов заставляло мышей именно охотиться и включало хищнические инстинкты, а не пробуждало в них безумную ярость. При этом, чем голоднее были подопытные, тем агрессивнее они становились при преследовании "добычи".

Вторая цепочка нейронов оказалась "вспомогательной" - она увеличивала силу укуса мыши почти в два раза.