Свердловчанам без счетчиков накинули 10% за отопление13 января в 10:21
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Недовольных просят обращаться в УК.
С 2017 года в Свердловской области жителям многоквартирных домов, не оборудованных общедомовыми приборами учета тепла, придется платить за него на 10% больше.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Облкоммунэнерго", повышающий коэффициент также будет распространяться на многоэтажки, где счетчики установлены, но работают некорректно или с них не снимаются показания. Исключение сделано лишь для малоэтажных зданий с нагрузкой менее 0,2 Гкал /час.
Тем, кто не согласен с выросшими платежами, просят обращаться в управляющие компании.
Стоит добавить, что до 1 июля 2016 года повышающие коэффициенты (1,4) применялись только к нормативам потребления воды и электричества. С сентября они распространились и на тепло. А с приходом 2017 года данный коэффициент вырос до 1,5.
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