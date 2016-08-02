Для безопасности водителей.

На 320 километре трассы Пермь - Екатеринбург в районе пересечения с автодорогой Ревда - Дегтярск - Курганово запретили левые повороты.

Как пояснили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области, данная мера необходима для обеспечения безопасности водителей и пассажиров. Интенсивность движения на данном участке составляет более 30 тысяч машин в сутки, в том числе 6 тысяч грузового и 200 - общественного транспорта.

У автовладельцев остается возможность разворотов на транспортных развязках, расположенных на 318 и 332 километрах трассы.