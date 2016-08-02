×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


На Пермском тракте отменили левые повороты13 января в 09:39

  • Текст

Для безопасности водителей.

На 320 километре трассы Пермь - Екатеринбург в районе пересечения с автодорогой Ревда - Дегтярск - Курганово запретили левые повороты.

Как пояснили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области, данная мера необходима для обеспечения безопасности водителей и пассажиров. Интенсивность движения на данном участке составляет более 30 тысяч машин в сутки, в том числе 6 тысяч грузового и 200 - общественного транспорта.

У автовладельцев остается возможность разворотов на транспортных развязках, расположенных на 318 и 332 километрах трассы.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Сытый губернатор Дубровский голодающих не разумеет

Сытый губернатор Дубровский голодающих не разумеет

Челябинский диагноз.

Красноуфимск: люди гибнут за металл

Красноуфимск: люди гибнут за металл

От радиации.

Володинская зима

Володинская зима

Для региональных парламентов.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus