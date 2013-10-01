Для своих подчиненных.

На обеспечение жильем сотрудников прокуратуры в России требуется дополнительно порядка 19 миллиардов рублей, следователей - 7,6 миллиарда. Эти средства должны выдаваться на покупку квартир или строительство домов. С соответствующим письмом к президенту РФ Владимиру Путину обратились Генпрокурор Юрий Чайка и глава СКР Александр Бастрыкин, сообщает "Коммерсантъ".

Как следует из документа, в очереди на квартиру стоят 3690 прокурорских работников со стажем от 10 лет. Семье из трех человек, по мнению ведомства, необходимо около 5 миллионов.

В Следственном комитете – 3800 очередников, но запрашиваемая сумма (7,6 миллиарда) скромнее, поскольку в расчет не брали членов семей сотрудников.

По закону следователям и прокурорам дают служебное жилье, которое они обязаны освободить после увольнения. Норма о предоставлении таких квартир в собственность практически не работает, передает "Уралинформбюро".