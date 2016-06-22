Подрядчика оштрафуют.

Строительство подземной парковки на Ленина - Татищева в Екатеринбурге затягивается. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского минстроя, по госконтракту объект должны были сдать до 30 декабря 2016 года.

"В настоящее время подрядная организация ООО "СК Профит" выполняет завершающие работы по устройству монолита на объекте", - отметили в ведомстве.

Ожидается, что подрядчик освободит площадку в марте 2017 года. В минстрое подчеркнули, что срыв сроков никак не скажется на дальнейшей реконструкции проспекта Ленина, поскольку до марта обустройство улично-дорожной сети невозможно из-за погодных условий.

Стоит отметить, что к "СК Профит" в соответствии с госконтрактом будут применены штрафные санкции.

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