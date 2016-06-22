×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Сдачу подземной парковки на Ленина в Екатеринбурге перенесли на 3 месяца13 января в 11:08

  • Текст

Подрядчика оштрафуют.

Строительство подземной парковки на Ленина - Татищева в Екатеринбурге затягивается. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского минстроя, по госконтракту объект должны были сдать до 30 декабря 2016 года.

"В настоящее время подрядная организация ООО "СК Профит" выполняет завершающие работы по устройству монолита на объекте", - отметили в ведомстве.

Ожидается, что подрядчик освободит площадку в марте 2017 года. В минстрое подчеркнули, что срыв сроков никак не скажется на дальнейшей реконструкции проспекта Ленина, поскольку до марта обустройство улично-дорожной сети невозможно из-за погодных условий.

Стоит отметить, что к "СК Профит" в соответствии с госконтрактом будут применены штрафные санкции.

Ранее по теме:
В Екатеринбурге дорогу от Ленина до Татищева "пробьют" уже осенью
У Дворца молодежи в Екатеринбурге построят две подземные парковки

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Сытый губернатор Дубровский голодающих не разумеет

Сытый губернатор Дубровский голодающих не разумеет

Челябинский диагноз.

Красноуфимск: люди гибнут за металл

Красноуфимск: люди гибнут за металл

От радиации.

Володинская зима

Володинская зима

Для региональных парламентов.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus