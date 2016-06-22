Сдачу подземной парковки на Ленина в Екатеринбурге перенесли на 3 месяца13 января в 11:08
- Текст
Подрядчика оштрафуют.
Строительство подземной парковки на Ленина - Татищева в Екатеринбурге затягивается. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского минстроя, по госконтракту объект должны были сдать до 30 декабря 2016 года.
"В настоящее время подрядная организация ООО "СК Профит" выполняет завершающие работы по устройству монолита на объекте", - отметили в ведомстве.
Ожидается, что подрядчик освободит площадку в марте 2017 года. В минстрое подчеркнули, что срыв сроков никак не скажется на дальнейшей реконструкции проспекта Ленина, поскольку до марта обустройство улично-дорожной сети невозможно из-за погодных условий.
Стоит отметить, что к "СК Профит" в соответствии с госконтрактом будут применены штрафные санкции.
Ранее по теме:
В Екатеринбурге дорогу от Ленина до Татищева "пробьют" уже осенью
У Дворца молодежи в Екатеринбурге построят две подземные парковки
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
13 января в 16:43
В Тюмени ищут загадочно исчезнувшую молодую мать
Она пропала 3 дня назад.13 января в 16:39
В Ноябрьске дольщики потеряли 65 миллионов
Возбуждено дело.13 января в 16:36
Свердловскому губернатору прислали приглашение в Москву
На съезд "Единой России".13 января в 16:34
Топ-5 главных видео уходящей недели
По версии "Уралинформбюро".13 января в 16:32
"Урал" не впечатлил Романа Широкова
Команды-аутсайдеры – не интересуют.13 января в 16:32
За побег ребенка из тюменского детсада ответит директор
Вместе с охранником и чиновником.13 января в 16:29
Дольщики челябинского долгостроя выйдут на митинг
ЖК "Новоград" четвертый год в заморозке.13 января в 16:23
На Ямале отец избивал 4-летнего сына
Опека знала, но молчала.13 января в 16:21
В Екатеринбурге третьеклассник умер во время просмотра мультфильмов
Его нашли в петле.13 января в 16:17
Челябинск обзавелся самым высоким чертовым колесом в России
Среди всесезонных.13 января в 16:13
"Коревые" ограничения заставили уколоться 85 000 свердловчан
Инфекция не пройдет.13 января в 16:11
Треть свердловских пенсий дотируется из Москвы
Своих денег региону не хватает.13 января в 16:10
Екатеринбурсгкие автовладельцы проштрафились на 14,7 миллиона
Стоя в пробках.13 января в 16:07
Грипп запер юных пермяков по домам
На неделю.13 января в 16:04
Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год
Из-за переноса выходных.
-
22 июня 2016 в 10:51
Проблемному ЖК "Кольцовский" в Екатеринбурге нашли инвестора
Пайщики не потянули.13 октября 2016 в 12:57
У мэрии Екатеринбурга дошли руки до Дома Кудрина
Нашлись 17 миллионов на ремонт.07 сентября 2016 в 11:22
Екатеринбургский "Мадрид" вернут к жизни
Памятник не будет простаивать без дела.04 августа 2016 в 17:11
На Центральном стадионе Екатеринбурга нашлись лазейки для террористов
На 400 тысяч рублей.20 июня 2016 в 17:30
Фасад екатеринбургского Дворца молодежи обновят и подсветят
К ноябрю.14 июня 2016 в 17:40
Зеленая Роща влетит екатеринбургскому бюджету в четверть миллиарда
К проекту привлекут и "частников".08 июня 2016 в 15:51
Площадь Коммунаров в Екатеринбурге закроют для трамваев и автобусов
На время реконструкции.31 мая 2016 в 09:24
Фасад екатеринбургской "Меги" задекорируют под Уральские горы
За 1,8 миллиарда рублей.20 мая 2016 в 12:26
Проект реконструкции екатеринбургской "Исети" обойдется в 14 миллионов
Федеральных рублей.22 марта 2016 в 12:24
Ремонт "Калининца" выльется Екатеринбургу в 191 миллион рублей
Спорткомплекс обновят к концу 2017 года.
Главные новости
- 13 января в 16:21В Екатеринбурге третьеклассник умер во время просмотра мультфильмов
- 13 января в 15:23Сытый губернатор Дубровский голодающих не разумеет
- 13 января в 13:49Тюменцы похитили подростка из-за 50 тысяч рублей
- 13 января в 13:25Бомбоубежища не защитят россиян
- 13 января в 12:30Раз в час: транспорт станет редкостью в Екатеринбурге
Аналитика
Сытый губернатор Дубровский голодающих не разумеет
Челябинский диагноз.
Красноуфимск: люди гибнут за металл
От радиации.
Володинская зима
Для региональных парламентов.