Пропавшего 16-летнего екатеринбуржца нашли в больнице13 января в 10:44
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Куда его доставили 9 января.
Полиция нашла пропавшего 16-летнего екатеринбуржца Константина Котельникова в больнице, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД.
"Полицейские установили, что молодой человек находится в лечебном учреждении, куда он был госпитализирован в день исчезновения", - отметили в пресс-группе. Там добавили, что противоправных действий в отношении подростка не совершалось. Что именно с ним случилось, не уточняется.
Константин ушел из дома на Избирателей, 20 днем 9 января 2017 года. С тех пор на связь с родственниками он не выходил.
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