Проезд в Екатеринбурге подорожает до 28 рублей13 января в 10:53
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Со следующего месяца.
С 1 февраля 2017 года в Екатеринбурге подорожает стоимость проезда в общественном транспорте. За билет придется выложить 28 рублей, сообщила "Уралинформбюро" директор Союза автотранспортных предпринимателей Свердловской области Лилия Саранчук. Такое решение Региональная энергетическая комиссия приняла 13 января.
Стоит добавить, что МОАП и ЕТТУ требовали повысить тарифы до 32 рублей. Екатеринбургский метрополитен считал обоснованной цену в 35 рублей. Заседание в РЭК о пересмотре тарифов откладывалось дважды.
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