Со следующего месяца.

С 1 февраля 2017 года в Екатеринбурге подорожает стоимость проезда в общественном транспорте. За билет придется выложить 28 рублей, сообщила "Уралинформбюро" директор Союза автотранспортных предпринимателей Свердловской области Лилия Саранчук. Такое решение Региональная энергетическая комиссия приняла 13 января.

Стоит добавить, что МОАП и ЕТТУ требовали повысить тарифы до 32 рублей. Екатеринбургский метрополитен считал обоснованной цену в 35 рублей. Заседание в РЭК о пересмотре тарифов откладывалось дважды.