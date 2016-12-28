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Проезд в Екатеринбурге подорожает до 28 рублей13 января в 10:53

Со следующего месяца.

С 1 февраля 2017 года в Екатеринбурге подорожает стоимость проезда в общественном транспорте. За билет придется выложить 28 рублей, сообщила "Уралинформбюро" директор Союза автотранспортных предпринимателей Свердловской области Лилия Саранчук. Такое решение Региональная энергетическая комиссия приняла 13 января.

Стоит добавить, что МОАП и ЕТТУ требовали повысить тарифы до 32 рублей. Екатеринбургский метрополитен считал обоснованной цену в 35 рублей. Заседание в РЭК о пересмотре тарифов откладывалось дважды.

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2 комментариев из 2 | смотреть все
Горожанин 13 января в 11:09

Приехали... Хотя это надо было ожидать

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хрен им, а не наши деньги, которых у нас и так нет 13 января в 11:29

БУДЕМ ХОДИТЬ ПЕШКОМ, что мы уже и так делаем

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