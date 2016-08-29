Лихачку Багдасарян отправили за решетку13 января в 12:50
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За уклонение от работы.
Участницу гонок золотой молодежи в Москве Мару Багдасарян приговорили к 15 суткам административного ареста за уклонение от трудотерапии. Вердикт был озвучен 12 января 2017 года, сообщает РИА "Новости".
Уроженка Нижнего Тагила, ныне проживающая в столице, в очередной раз попалась на нарушении ПДД 6 ноября 2016 года. Выписывая ей протокол за неправильную парковку, сотрудники ДПС обратили внимание на массу других штрафов, которые Багдасарян и не думала оплачивать. В суде было рассмотрено 72 дела об административных правонарушениях, совершенных девушкой. Она была приговорена к штрафу в 183 тысячи рублей и 595 часам обязательных работ.
Отбывать провинность Багдасарян отправилась в ГБУ "Жилищник" московского района Сокол. Там она должна была выполнять обязанности подсобного рабочего. Однако к отработке должница приступила с двухдневным опозданием, что было сочтено игнорированием судебного решения, за что ей и "прописали" 15 суток, передает "Уралинформбюро".
Мара Багдасарян скандально прославилась в мае 2016 года, когда в компании троих приятелей, включавшей сына вице-президента "Лукойла" Руслана Шамсуарова, каталась по Москве на Mercedes Gelandewagen. Приятели устроили ночные гонки по столице, а затем, пытаясь скрыться от полиции, неоднократно нарушили ПДД. Катание сопровождалось прямой трансляцией происходящего в Интернет с едкими комментариями в адрес правоохранителей.
По возбужденному тогда уголовному делу девушка проходила свидетельницей, отделавшись 10 сутками административного ареста.
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