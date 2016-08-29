За уклонение от работы.

Участницу гонок золотой молодежи в Москве Мару Багдасарян приговорили к 15 суткам административного ареста за уклонение от трудотерапии. Вердикт был озвучен 12 января 2017 года, сообщает РИА "Новости".

Уроженка Нижнего Тагила, ныне проживающая в столице, в очередной раз попалась на нарушении ПДД 6 ноября 2016 года. Выписывая ей протокол за неправильную парковку, сотрудники ДПС обратили внимание на массу других штрафов, которые Багдасарян и не думала оплачивать. В суде было рассмотрено 72 дела об административных правонарушениях, совершенных девушкой. Она была приговорена к штрафу в 183 тысячи рублей и 595 часам обязательных работ.

Отбывать провинность Багдасарян отправилась в ГБУ "Жилищник" московского района Сокол. Там она должна была выполнять обязанности подсобного рабочего. Однако к отработке должница приступила с двухдневным опозданием, что было сочтено игнорированием судебного решения, за что ей и "прописали" 15 суток, передает "Уралинформбюро".

Мара Багдасарян скандально прославилась в мае 2016 года, когда в компании троих приятелей, включавшей сына вице-президента "Лукойла" Руслана Шамсуарова, каталась по Москве на Mercedes Gelandewagen. Приятели устроили ночные гонки по столице, а затем, пытаясь скрыться от полиции, неоднократно нарушили ПДД. Катание сопровождалось прямой трансляцией происходящего в Интернет с едкими комментариями в адрес правоохранителей.

По возбужденному тогда уголовному делу девушка проходила свидетельницей, отделавшись 10 сутками административного ареста.