С кодом "82".

Пермским автомобилистам раздали номера с крымским кодом "82". Снимки горожане выложили в соцсетях.

По словам автовладельцев, для Крыма было изготовлено слишком много номеров, которые остались невостребованными. Лишние пришлось распределять между другими субъектами. Сначала крымские госзнаки выдавали жителям Кудымкара, а сейчас и пермякам.

В соседнем Екатеринбурге машин с кодом "82" пока нет. Как пояснили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области, на Среднем Урале хватает своих госзнаков.