Пермским автомобилистам раздали крымские номера13 января в 13:07
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С кодом "82".
Пермским автомобилистам раздали номера с крымским кодом "82". Снимки горожане выложили в соцсетях.
По словам автовладельцев, для Крыма было изготовлено слишком много номеров, которые остались невостребованными. Лишние пришлось распределять между другими субъектами. Сначала крымские госзнаки выдавали жителям Кудымкара, а сейчас и пермякам.
В соседнем Екатеринбурге машин с кодом "82" пока нет. Как пояснили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области, на Среднем Урале хватает своих госзнаков.
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